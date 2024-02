O Gudmundsson...o niente! La Fiorentina decide di fare all in e non ha piano B

O Gudmundsson…o niente. La Fiorentina decide di puntare tutte le sue fiches in quest'ultima giornata di calciomercato sull'islandese del Genoa.

Niente piano B

Il club viola non ha piano B, l'obiettivo di mercato è quello, per lui viene fatto l'all in, altrimenti la squadra resterà esattamente com'è adesso con gli innesti di Faraoni e Belotti e senza più Mina che è andato al Cagliari.

La distanza tra le parti la conosciamo, è sostanzialmente quella emersa in questi giorni e il ‘piccolo’ rilancio arrivato ieri non ha smosso le acque più di tanto.

Alzare l'asticella

C'è bisogno di alzare l'asticella per convincere il Genoa a mollare la presa e per dare ad Italiano quell'attaccante esterno (Gudmundsson è tante cose in una) che chiede ormai da diverse settimane.