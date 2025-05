Sospiro di sollievo in casa Juve Stabia per le condizioni di Fortini. Pagliuca: "Vediamo, ma siamo fiduciosi"

In casa Juve Stabia sono state ore di apprensione per le condizioni fisiche di Niccolò Fortini, difensore classe 2006 in prestito dalla Fiorentina che è stato costretto al cambio durante il quarto di finale dei playoff di Serie B per un infortunio muscolare.

Il difensore è stato uno dei migliori in casa stabiese da inizio stagione e i tifosi sperano di poterlo riavere in tempo per la finale dei playoff in programma domani contro la Cremonese. In conferenza stampa l'allenatore delle vespe Guido Pagliuca ha rassicurato sulle condizioni di Fortini, che perlomeno non sembrano essere gravi. “Vediamo cosa succederà, ma siamo fiduciosi”, ha detto il mister.