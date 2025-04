Lorenzo Amoruso, ex calciatore della Fiorentina, ha parlato durante il PentaSport di Radio Bruno analizzando il momento vissuto da Fiorentina e Milan, evidenziando poi una lacuna degli uomini di Palladino.

“Il Milan ha vissuto una stagione con molti alti e bassi, in questo momento di stagione tutte se la possono lottare, con 8 partite rimanenti che sono quasi tutti scontri diretti. Vincere stasera significherebbe eliminare il Milan dalla corsa all'Europa, e questo è veramente strano quando si parla di una squadra come il Milan: per la Fiorentina sarebbe un sollievo, ma io dico che deve pensare a sé stessa. Vedo un Milan disperato, che deve fare una partita perfetta affidandosi ai suoi campioni come Leao e Reijnders, perché in difesa traballano molto”

“A destra il Milan non ha giocatori irresistibili, per cui non vedo grandi problemi nel dover schierare nuovamente Parisi: il problema semmai sarà sulla sinistra, dove gioca Leao. Non è un coraggioso, il portoghese, e se la partita diventa maschia lui gira un po' al largo, ma è lui che ti può cambiare le partite da solo. Contro l'Inter hanno fatto una buona partita, ma se la Fiorentina saprà chiudere gli spazi, per il Milan potrebbe diventare veramente complicato sfondare”

“Fuori casa la Fiorentina non ha un buon ruolino di marcia, spesso l'abbiamo vista concedendo tanto, troppo. Se fuori casa riusciremo ad avere la stessa forza dimostrata in casa, allora il discorso cambia. Oggi dovrà scendere in campo una Fiorentina più convinta, che pensa alla vittoria, che deve conoscere bene limiti e pregi di sé stessa e dell'avversaria. Quello che manca a questa squadra è la continuità, la Fiorentina deve dare seguito a questi risultati perché le squadre a certi livelli hanno tutte un equilibrio che permette loro di rimanere sempre in carreggiata. Penso alla Juve, che prima di perdere con noi e Atalanta era in zona Champions League: noi rischiamo di rimanere fuori dalle competizioni che contano per i punti persi contro squadre come il Monza"