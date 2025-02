Questo pomeriggio il giornalista de La Gazzetta dello Sport Matteo Fontana, che segue a vicino l'Hellas Verona, è intervenuto a Radio Bruno per fare il punto della situazione in casa scaligera alla viglia della sfida contro la Fiorentina di Palladino. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Direi che il Verona quest’anno manca molto di equilibrio, si è dimostrata finora una squadra pazza. E’ stata capace di vincere grandi partite in condizione forse vantaggiose, il Napoli alla prima di campionato e la Roma in piena crisi, ma ultimamente raccoglie poco. E’ anche la squadra che è andata incontro a grandi imbarcate, non a caso ha la peggior difesa con 54 gol incassati. Se non entra n campo con l’atteggiamento giusto, rischia spesso l’imbarcata. Anche l’imbarcata presa qualche settimana fa in casa contro l’Atalanta di Gasperini, che al Bentegodi ha passeggiato ma anche in Champions ha dimostrato di non essere al 100%”.

“La squadra di Zanetti avrà una voglia matta di riscattarsi”

Ha anche aggiunto: “Non c’è dubbio che ci sia una sorta di psicosi attorno alla squadra, sopratutto per le difficolta che si hanno quando si va sotto nel risultato. Anche contro le grandi spesso si smarrisce, arrivando a sperare che la partita finisca il prima possibile cercando di limitare i danni. Anche i momenti di crisi, come quando Zanetti è stato ad un passo dall’esonero, quando sembra toccare il fondo il Verona di questa stagione riesce a tirare fuori la forza per riscattarsi”.

“Lo stadio Bentegodi può dare una mano ai ragazzi, anche se la Fiorentina fa paura”

Ha poi sottolineato l’effetto del Bentegodi: “Un altro fattore da considerare è il fattore Bentegodi. Nella storia il fattore campo è stato il fattore di forza dell’Hellas, anche se ormai è da un pezzo che non gira piu bene. Dall’ultima vittoria contro la Roma a Novembre sono ormai passati quasi 4 mesi, da li è stato raccolto solo un pareggio e tutte sconfitte. Speriamo che cambi qualcosa, soprattutto considerando che ha subito la bellezza di 18 gol subito con all’attivo soltanto una rete contro l’Empoli”.

“Valentini è il giocatore perfetto, mancava uno cosi nella difesa dell'Hellas”

Due parole anche per Valentini: “Mi ha fatto un’impressione piu che buona, soprattutto per i problemi difensivi che ha la squadra quest’anno: a volte basta un singolo per ritrovare certi equilibri e quella compattezza che ti fa risolvere gran parte dei problemi. La sensazione è che Nicolas possa essere questo tipo di giocatore. D’altro canto alla Fiorentina, per quello che si è inteso, dopo il suo arrivo non avrebbe avuto spazio. Ricordiamoci però che è arrivato da svincolato del Boca Juniors, e se uno trova spazio in una big come il Boca vuol dire che ha determinati valori. E’ un profilo che al Verona mancava, e che spero possa dare la sua mano dietro”.

“Kean a Verona fece capire cosa poteva diventare”

Ha poi concluso parlando di Moise Kean, altro ex della gara: “Quando era a Verona non era ancora maggiorenne che, pur non avendo ancora il fisico strutturato che ha adesso, era gia strutturato. Quel Verona aveva grandi problemi, con la squadra costruita al risparmio, e lui si ritrovò catapultato ma nonostante tutto fece vedere che aveva enormi qualità. Se ne parlava gia con la dirigenza e il tecnico di allora, era quasi considerato un predestinato. In una stagione che fu devastante per noi, che retrocedemmo, per lui fu tutto sommato buona, condita anche da un paio di gol alla Fiorentina”.