Jørgensen: "Che bello tornare a Firenze. Il ricordo più bello? Il gol al Liverpool nel 2009. Il più brutto invece..."

L'ex capitano della Fiorentina Martin Jorgensen ha parlato a margine del Pepito Day ai media presenti, tra cui Fiorentinanews.com. Queste le sue parole

“È bello tornare in campo in uno stadio così. Una grande emozione. Non credevo sinceramente di riuscire a correre così tanto (ride ndr). La gioia più grande a Firenze? Il gol contro il Liverpool. Il rimpianto? La semifinale contro i Rangers in Coppa UEFA. Il calcio italiano? Non riesco a seguirlo molto purtroppo”