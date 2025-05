Non sembra esserci stabilità per Sofyan Amrabat. Il cartellino del giocatore sta per diventare a tutti gli effetti di proprietà del Fenerbahçe che, dopo aver versato due milioni per il prestito oneroso, dovrà obbligatoriamente riscattarlo versando altri 12 milioni di euro nelle casse della Fiorentina.

Ma stando a quanto emerge dalla Turchia, José Mourinho, allenatore della squadra, avrebbe dato il via libera ad Amrabat, per andarsene.

Il club turco è pronto a cederlo in Russia allo Zenit San Pietroburgo. Un'altra strada che sarebbe percorribile è quella dell'Arabia Saudita. Tutte destinazioni che porterebbero lo stesso Amrabat ai margini dei campionati che contano.