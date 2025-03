Una cena, Ponte Vecchio e un anello. Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta si sposeranno, con la promessa fatta in uno dei luoghi più belli di Firenze. Indimenticabile. E chissà che la città fiorentina non sarà quella scelta dalla coppia per far crescere il piccolo Tommaso, loro figlio.

Come scrive La Nazione, la priorità del classe ‘99 sarebbe quella di rimanere alla Fiorentina e di conseguenza a Firenze, ma a livello sportivo servirà una svolta in queste ultime settimane di stagione per convincere la società viola a puntare su di lui. L’inizio di avventura non è stato dei più semplici ma, se le cose cambieranno, il club gigliato potrebbe rimettersi anche al tavolo delle trattative con il Galatasaray per ridiscutere il possibile riscatto. Al momento l'obbligo di acquisto per i viola è lontano e legato alle presenze.