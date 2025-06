Ospite di Radio Bruno Toscana, il giornalista Alessandro Bocci ha commentato le ultime vicende di casa Fiorentina: “La squadra dell'anno scorso era una squadra importante alla quale bisogna dare continuità. Ad oggi non hai esterni, perché quelli che rientrano dal prestito non sono centrali nel progetto. Per prendere due esterni forti servono tanti soldi, spenderli significherebbe non averli per altri ruoli dove hai bisogno. Il gioco della Fiorentina, incentrato su Kean, ha bisogno di profondità e non di cross, inoltre se usi gli esterni nel 4-3-3 non valorizzi Gosens. Per cui gli esterni sono un capitolo chiuso”.

“A centrocampo tante scelte sbagliate”

Poi ha aggiunto: “Fazzini lo vedo bene nella Fiorentina, piace a tante squadre importanti e questo è significativo. Sono sicuro che senza il suo infortunio l'Empoli si sarebbe salvato, è uno di quei calciatori che se lo prendi non sbagli mai. Mi resta qualche dubbio sulla sua collocazione tattica, di certo non può essere preso come sostituto di Gudmundsson. A centrocampo per l'ennesima volta bisogna rifondare perché negli anni scorsi si sono fatte scelte sbagliate, vedi Arthur o Amrabat, o prestiti non confermati come quelli di Adli e Cataldi”.