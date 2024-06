Ci sono anche in Spagna le voci intorno ad Alexander Sorloth, vice capocannoniere dell'ultima Liga con 23 reti. Il Villarreal però non sembra certo intenzionato a liberarsene, salvo pagamento della clausola rescissoria: l'importo è fissato a 38 milioni e pertanto, per cercare il colpo grosso la Fiorentina dovrebbe fare uno sforzo enorme.