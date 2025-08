La Fiorentina termina la seduta pomeridiana: anche oggi Pioli conta due assenze. Due centrocampisti si allenano a parte: il motivo

Poco fa si è conclusa la seduta quotidiana della Fiorentina di Stefano Pioli, quella alla vigilia dell’amichevole di domani sera contro il Nottingham Forest di Nikola Milenkovic, e come è accaduto da inizio ritiro alcuni giocatori hanno svolto un programma personalizzato a parte. Una scelta pianificata in precedenza, e quindi non dovuta ad eventuali acciacchi avuti nell’amichevole di ieri contro il Leicester. Le assenze nel pomeriggio, secondo quanto riportato da Radio Bruno, sono state due.

Nessun problema per Bianco: il motivo della sua assenza

Il primo assente è Alessandro Bianco, schierato da Pioli titolare ieri nell’amichevole contro i Foxes. Il centrocampista classe 2002, che resta comunque ai margini del progetto gigliato, non ha problemi ed ha svolto un programma su misura, come già avvenuto ad altri. Per il secondo invece la situazione è diversa.

Diversa la situazione per Mandragora: continua la sua preparazione ad hoc

Chiarendo che l’assenza di Rolando Mandragora dai campi di gioco non ha niente a che fare con la sua controversa situazione contrattuale. Nonostante il mancato accordo tra Fiorentina ed entourage per il rinnovo, che mette il giocatore nella condizione di poter lasciare Firenze, il centrocampista è alle prese da tempo con un percorso personalizzato. Mandragora ha preso una botta nella prima amichevole contro la Primavera, e per questo non ha ancora preso parte ad altre amichevoli: Il classe ’97 prosegue con il di preparazione ad hoc da ormai più di una settimana, con la speranza di poter partecipare ad una delle prossime partite in terra inglese.