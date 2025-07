Finisce l'ultimo allenamento davanti ai tifosi al Viola Park. Mandragora out dalla partitella, ma nessun allarme. Fortini a parte

Il Viola Park chiuderà i battenti della prima parte del ritiro della Fiorentina venerdì, in occasione della gara contro la Carrarese. Per quanto riguarda le sessioni di allenamento, questa era l'ultima dentro la struttura del club. Dopo un riscaldamento prolungato con diversi esercizi svolti, la sessione si è svolta con un'esercitazione difesa contro attacco e una partitella finale, con spazio anche per un defaticante per qualche singolo.

Oltre all'introduzione di Sabiri in gruppo e a Gudmundsson a parte, come già annunciato, alla partitella non ha preso parte Rolando Mandragora. Niente di preoccupante; come ieri, sta proseguendo la parte personalizzata di preparazione individuale. Chi sta proseguendo a parte è anche Niccolò Fortini, che durante gli scambi dei compagni ha intensificato la corsa e sta accelerando verso un pronto recupero.