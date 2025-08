Un talento del Milan seguito anche dalla Fiorentina passa gratuitamente in Serie B. Lo aspetta Aquilani

Il classe 2007 del Milan Mattia Liberali è da tempo in uscita dal club rossonero, e sembrava già ceduto negli scorsi giorni. Il talentuoso giocatore compagno di Nazionale dei viola Fortini e Martinelli in Under 20 sembrava infatti già un nuovo calciatore del Catanzaro… o quasi.

Serviva attendere

Il Milan non aveva ancora dato il via libera al trasferimento e c’erano ancora dei passaggi da risolvere perchè il fantasista italiano potesse iniziare la sua nuova avventura in Serie B, alla corte di Alberto Aquilani. Oggi il giocatore firmerà il nuovo contratto che lo legherà al club giallorosso.

I dettagli dell’affare

Il calciatore nato a Carate Brianza negli scorsi mesi è stato monitorato anche dalla Fiorentina, essendo un elemento di grande prospettiva. L’operazione si è sbloccata definitivamente, come riporta Daniele Longo, con Liberali che passa al Catanzaro a titolo gratuito. Il giocatore si trasferisce a titolo definitivo in Calabria e il Milan manterrà il 50% sulla futura rivendita.