Il telecronista e giornalista Riccardo Trevisani ha parlato dell'arrivo di Edin Dzeko alla Fiorentina. Questa la sua opinione sull'argomento: "Io credo che la Fiorentina abbia fatto un grande acquisto, perché Dzeko può giocare sia al posto di Kean che insieme a lui. Per me è uno degli attaccanti più forti degli ultimi 15 anni. Per me gli anziani devono smettere a una certa età, ma non se li vedo in condizioni come quelle del bosniaco. Un po' come per De Gea lo scorso anno.

Quest'anno ha giocato tanto, lo hanno cercato Como, Roma… Sintomo che è considerato ancora un giocatore importante. Credo che abbia nelle gambe ancora 12-18 mesi di grande calcio. Lui è un fuoriclasse con i piedi da numero 10 e averlo come vice Kean è un lusso. Pioli ha avuto Giroud a 34 anni e Ibra a 40 e ci ha vinto lo scudetto. Sa come gestire i big".