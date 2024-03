Il presidente della Ternana, Nicola Guida, ha riferito a Quelli del Martedì che alcuni giocatori di proprietà della Fiorentina, attualmente in prestito alle Fere, potrebbero anche rimanere in Umbria al termine della stagione:

“A gennaio ci hanno dato in prestito giocatori fortissimi come Amatucci, il che dimostra come le società di appartenenza (la Fiorentina in questo caso, ndr) credano nel nostro lavoro, perché alla Ternana hanno la possibilità di giocare e quindi di essere valorizzati”.

E ancora: “A noi non fa che comodo, ne abbiamo sei che sono partiti con le nazionali e questo è un segnale importante per noi e per il nostro ds Capozucca. Per legge adesso i prestiti durano al massimo un anno, ma non credo che nella Fiorentina avrebbero tutti e cinque spazio per giocare”. Ricordiamo appunto che attualmente i viola alla Ternana, in Serie B, sono cinque: Amatucci, Lucchesi, Distefano, Favasuli e Dalle Mura.