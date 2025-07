Questo pomeriggio il Senatore di Italia Viva Matteo Renzi, sa sempre grande tifoso della Fiorentina, ha avuto modo di commentare alcuni temi di casa viola: dall'arrivo di Stefano Pioli alla situazione relativa allo Stadio Franchi. Queste e sue dichiarazioni a Radio Bruno:

“Sulla questione stadio la penso diversamente da Giani e Funaro, ma soprattutto dall'ex sindaco Dario Nardella. Secondo me ha commesso un errore clamoroso nell'impuntarsi per fare lo stadio tramite i fondi comunali. Come ho sempre sottolineato, ma lo dico d quando ero io il sindaco, va fatto con i soldi dei privati: Commisso li voleva mettere ma gli è stato impedito. E' stato un errore che non aiuta a festeggiare al meglio il centenario, perchè quando arriveremo nel 2026 è del tutto evidente che non sarà finito, ma al di la di questo credo che sia importante per una squadra di calcio avere uno stadio di proprietà: è uno degli asset che aumenta il valore della società”.

“La Fiorentina aveva bisogno di uno stadio di proprietà”

Ha anche aggiunto: “Commisso è già stato bravo in questo costruendo un impianto come il Viola Park, che ci invidiano in tutto il mondo, però sarebbe stato molto utile avere anche un impianto di proprietà. Ormai però la cosa è andata, ma da tifoso della Fiorentina sono dell'idea che i soldi per cose del genere li deve mettere il privato per non intaccare i soldi pubblici. Credo che il discorso Franchi sia da considerare un errore clamoroso di Dario Nardella, detta alal toscana una bischerata galattica".

“Con Pioi è tornato l'entusiasmo e già questo è un buon segnale”

Un commento anche sul ritorno di Pioli: “La scelta di Stefano di rinunciare ai soldi arabi è molto bella. Conosciamo Pioli come pilastro della difesa viola di tanti anni fa e come allenatore di una fase difficilissima della storia viola, adesso ritorna. Non posso che augurargli il meglio, che possa riportare la Fiorentina dove tutti vogliamo e meritiamo. L’entusiasmo? Lo scorso anno era finito un pò male, ma personalmente ho goduto molto quando abbiamo conquistato il posto in Conference al posto della Lazio. Bisogna dare adito alla società di aver preso un grande allenatore ed aver tenuto i pilastri di questa squadra, De Gea e Kean su tutti. Il portiere spagnolo è stato straordinario, un gran colpo di Pradè”.

“In quanti la scorsa estate avrebbero scommesso su Kean”

Ha poi concluso parlando di Moise Kean: “Quando arrivò in molti storsero la bocca a causa del suo passato, adesso la situazione si è ribaltata. Moise ha fatto la scelta giusta a rifiutare l’Arabia, sarebbe stata una completa idiozia. Pioli può valorizzarlo ancora di più e crescere maggiormente. Inoltre, l’arrivo di Dzeko può apportare ancora più esperienza”.