Nell'ultima giornata di Bundesliga austriaca, il Lask, prossimo avversario della Fiorentina in Conference, ha perso in casa del Wolfsberger per 2-1. Terza sconfitta di fila per la squadra bianconera (tra campionato e coppa), che adesso in Bundes faticherà e non poco a risalire la china, trovandosi al settimo posto.

E il clima in casa Lask non è dei migliori, come evidenziato dalle parole dei protagonisti nelle scorse ore dopo la sconfitta: "Dobbiamo essere più bravi con la palla al piede, difendere meglio ed essere più bravi sulle seconde palle e nei duelli. Ne avremo bisogno a Firenze, altrimenti non avremo chance. Dobbiamo mettere le cose in chiaro", ha detto l'attaccante Zulj.

Stessa visione ce l'ha l'allenatore Schopp: “Se scendiamo in campo come abbiamo fatto contro il Wolfsberger, sarà molto difficile a Firenze. Vedo molte individualità e poco gruppo”.