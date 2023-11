Dopo un avvio promettente in Arabia, Sabiri colleziona due "non convocazioni" consecutive. E il motivo rimane (ancora) un mistero

Dopo un avvio di stagione promettente con la maglia dell'Al Fayha in Arabia Saudita, torna il mistero su Abdelhamid Sabiri. Il giocatore arrivato in prestito dalla Fiorentina non è stato convocato per le ultime due partite con il suo club e le sue condizioni rimangono tuttora un mistero.

Il marocchino aveva collezionato in questo inizio di stagione 6 presenze, con un gol e due assist, prima di saltare gli ultimi due match. Adesso la sosta, con il ragazzo che è già volato in Germania (non è stato convocato con il Marocco). Altro mistero nella carriera di Sabiri.

