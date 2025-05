"Palladino ha ragione quando parla di sfortuna. Contestazione? Il bicchiere è abbondantemente pieno"

Al "Salotto Viola" su Italia 7, è intervenuta la giornalista di Mediaset Francesca Benvenuti che ha parlato della Fiorentina di Palladino, a una giornata dal termine del campionato:

Un parere “ottimista”

“Il bicchiere a mio avviso è abbondantemente pieno in casa Fiorentina, poi per carità tutto si può migliorare e l'analisi va fatta anche in base alle ambizioni dei tifosi. Nonostante la contestazione della Curva, penso che non si passa parlare in nessun modo di stagione fallimentare, anzi”.

“Palladino ha ragione…”

“Sono stati cambiati allenatore e tanti giocatori in due sessioni di mercato. In campionato la Fiorentina è stata lì per tutto l'anno e in Conference è uscita ad un soffio dalla terza finale di fila. La stagione non è da buttare secondo me, poi certo se si vuol sognare in grande quello bè un altro discorso. Palladino ha ragione quando va a sottolineare che c'è stata anche un po' di sfortuna nel momento clou”.