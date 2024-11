A Toscana Tv ha parlato Sauro Fattori, ex attaccante viola ed ex allenatore della Fiorentina Femminile, soffermandosi su vari temi di casa viola dopo il successo a Como della Fiorentina di Palladino.

‘L’errore commesso con Colpani è stato l’aspettativa sul calciatore’

“La Fiorentina sa anche soffrire e sta giocando veramente bene. Ho visto un Palladino che cerca soluzioni, la squadra è solida. Per stare in cima alla classifica occorre rispettare ogni avversario, temere tutti. La Fiorentina è seconda nonostante i due pareggi casalinghi con Venezia e Monza, e ha fatto più punti di tutti con le squadre dopo il decimo. Per l’ennesima volta si fatica a trovare un flop nella Fiorentina, da Colpani si vorrebbe anche il gol ma è molto presente a livello tattico. L’errore di base su di lui è stato l’aspettativa, ha 25 anni e ormai si conosce come calciatore, oltretutto è stato uno dei primi acquisti della Fiorentina e l’attenzione si è concentrata fin da subito su di lui”.

’Se arriva l’offerta giusta Quarta può partire, su Beltran penso che…’

“Comuzzo è tre volte meglio di Pongracic. Il croato quando ha giocato ha fatto male, probabilmente non era nemmeno in condizione. Cedere Martinez Quarta? Sì, se arrivasse la giusta offerta e il calciatore volesse partire. A gennaio arriva anche Valentini, e già ci sono Comuzzo, Ranieri, Pongracic e Moreno. Sono convinto tuttavia che se Quarta avesse spazio, diventerebbe importante per la Fiorentina. Valentini è giovane, in un mese sarebbe pronto, anche se non gioca da tanto tempo. Beltran non è male, ma non è Gudmundsson…quando l’islandese tornerà, l’argentino andrà in panchina. A me piace, ma alla Fiorentina servono i gol e Beltran fatica anche ad andare al tiro”.

“A proposito della Conference League: credo che vincere faccia sempre bene. Adesso la Fiorentina è seconda in classifica, ma tra tre mesi potrebbe essere sesta. Al momento la Fiorentina sta meritando ciò che ha ottenuto ma tra quattro mesi non si sa… per questo è necessario restare in corsa su tre fronti. Sarà complicato per la Fiorentina arrivare in Champions League, vista la concorrenza, anche se credo che l’organico viola sia superiore a quello della Lazio”.