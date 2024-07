Un acquisto UFFICIALE per la Fiorentina Femminile arriva dalla Juventus...ed è un prestito

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito in prestito i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice della Nazionale Italiana Agnese Bonfantini.

Nata a Verbania il 4 Luglio 1999, Agnese è un'attaccante e arriva dalla Juventus. Nella scorsa stagione ha giocato nell'Inter marcando otto centri in 23 presenze e in carriera ha vestito le maglie di Roma, Sampdoria e Juventus.

Bonfantini ha debuttato in Nazionale Italiana Maggiore nel 2019 e da allora ha collezionato oltre 20 presenze e due gol. Adesso per lei il nuovo capitolo in maglia viola, firmando un contratto fino al 30 Giugno 2025.

Si tratta del secondo acquisto effettuato nel corso di questa estate per la formazione femminile che tra non molto dovrà anche superare lo scoglio del preliminare di Champions.