Tutto regolare in casa Cagliari verso lunedì. Nicola studia le due punte contro la Fiorentina?

Archiviata la pratica Conference League contro il Celje, non senza faticare, la Fiorentina può tornare a concentrarsi sul campionato. Il prossimo ostacolo si chiama Cagliari, una partita insidiosa come da tradizione, come contro qualunque squadra in lotta per la salvezza. Lo ha ricordato anche Palladino (leggi QUI). In casa rossoblù procede tutto regolarmente, con lo squalificato Deiola come unica assenza. Nicola, verso la Fiorentina, studia un possibile modulo con la doppia punta: Viola alle spalle di Piccoli e Luvumbo.

Questo il comunicato del club: “Nuova seduta di allenamento per i rossoblù che questa mattina sono scesi in campo per continuare la preparazione alla gara dell’Unipol Domus contro la Fiorentina […]. Dopo gli esercizi di attivazione, spazio ad esercitazioni tecniche accompagnate da partite giocate su campo ridotto. Domani, sabato 18 aprile, nuovo allenamento fissato al mattino. A seguire mister Nicola incontrerà i media nella sala stampa del CRAI Sport Center per presentare la gara”.