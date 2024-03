La Gazzetta dello Sport: Gudmunsson ha detto sì ma a un'altra

Su La Gazzetta dello Sport, spazio per le questioni che si intrecciano con la Fiorentina già a pagina 1: “Gud ha detto sì” e in occhiello: “Albert vuole restare in Italia. L'Inter ora studia la formula giusta”. A pagina 20 in taglio alto: “Ripartenza viola” e "Squadra e città unite per potersi rialzare. Italiano il riferimento" e in sommario: “La Fiorentina combatte con le emozioni. Contro il Milan ci sarà il tutto esaurito”.