Il procuratore ed ex calciatore Oscar Damiani è intervenuto a Radio Bruno per parlare di calciomercato a tinte viola e spostarsi poi su altre tematiche.

‘Dallinga è interessante, capisco la scelta di cedere Milenkovic’

"Milenkovic ha qualità ma è anche incostante, capisco la scelta di cederlo da parte della Fiorentina. Se un calciatore puoi vuole andare via, bisogna cercare di ottimizzare e venderlo. Logan Costa non lo conosco molto, l'ho visto giocare poco. Se lo hanno scelto sicuramente sarà un elemento di valore. Dallinga è forte, mi piace, un giocatore completo che ha segnato tanti gol. Interessante e potrebbe far bene anche in Italia, anche se in Italia giocare è molto più difficile perchè le difese sono ben più agguerrite".

‘Il mercato è complesso, i calciatori preferiscono altri paesi all’Italia'

“Una volta portare i calciatori in Italia era più semplice, i contratti erano diversi. Se all'estero puoi guadagnare di più, venire in Italia ormai interessa relativamente. Un tempo era l'El Dorado, ora i calciatori magari vanno più volentieri in Inghilterra, Germania e Francia: il mercato è così. I giovani bravi giocano già in prima squadra, in Italia non ci sono calciatori del livello di Yamal. Camarda è bravo ma ancora deve dimostrare, anche se interessante e di prospettive ottime”.