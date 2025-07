La pista Juventus resta viva per Dodô, ma Commisso spara alto per il brasiliano. Contattato già a marzo dai bianconeri

Il Corriere dello Sport-Stadio scrive stamani che in casa Juventus, per il discorso esterni, resta sempre viva la pista Dodô, che non sta rinnovando il suo contratto con la Fiorentina.

Il presidente viola, Rocco Commisso, vuole 30 milioni di euro per liberare il brasiliano, che era già stato contattato a marzo dalla Juve, quando a guidare le operazioni di mercato era Giuntoli.

Al di là delle valutazioni economiche, nel giorno della sua presentazione, il tecnico Stefano Pioli aveva fatto capire di puntare molto sull'ex Shakhtar per questa stagione e anche che, implicitamente, sarebbe stato difficile vedere un cambio di maglia per l'esterno destro.