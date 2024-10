La Nazione: Tifo viola, sale la tensione. Visibilità e qualche crepa

Tante pagine sulla Fiorentina all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

Pagina 2

Apertura per: "Sballo viola, siamo tutti pazzi di voi Kean da sogno, Bove straordinario Questa squadra non si ferma più". Sottotitolo: "Manita alla Roma, Fiorentina travolgente. Doppietta di Moise, poi Beltran su rigore e la rete dell'ex Crescita continua, agguantata la quarta posizione in classifica: l'Europa adesso è più di un sogno".

Pagina 4

Spazio alle dichiarazioni: "La gioia nel dopogara La rivincita di Kean: "Io, un sottovalutato". Sottotitolo: "Moise: "Per me qesta è una sfida, a Firenze è difficile fare male". Palladino: "Grande entusiasmo, ma manteniamo i piedi per terra". Di spalla il commento: "La bellezza di una squadra vecchio stile".

Pagina 5

Argomento particolare scelto dal giornale: "Tifo viola, sale la tensione Visibilità e piccole crepe i perché del cambiamento". E ancora: "Dai fumogeni di San Gallo alla presa di posizione di Commisso dall'America I mutamenti in corso e la voglia di essere protagonisti fuori dai canoni normali". E infine: "Giovedì c'è il Genoa 4 partite in 15 giorni".