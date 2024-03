Biraghi: "Volevamo vincere ma l'abbiamo fatto sulle due gare. Maccabi non così scarso, avevano battuto la Juve..."

Il commento anche del capitano Cristiano Biraghi, nel post gara al media ufficiale della Fiorentina:

"Era un obiettivo passare il turno, essere dentro in tutte le competizioni più che possiamo. Ci dispiace aver preso gol ma l’obiettivo era sulle due partite e abbiamo vinto. Dobbiamo archiviarla perché c’è da pensare a domenica, d’ora in poi giochiamo ogni tre giorni. Non penso che fossero scarsi, l’anno scorso hanno battuto la Juve e sono abituati a vincere tutti gli anni in patria, non è scontato questo. Abbiamo trovato un campo pesantissimo all’andata, al limite della sospensione della partita.

Rientro di Dodo? Tutto positivo, l’unica nota è che avremmo voluto vincere. E’ un po’ che scalpita, ha avuto pazienza e siamo molto contenti anche di lui. Ci siamo abituati l’anno scorso a giocare ogni tre giorni e finché lo facciamo vuol dire che le cose vanno bene".