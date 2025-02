Benedetto Ferrara, opinionista sportivo per Radio Bruno, è intervenuto durante il PentaSport parlando dell'assenza di Kean in vista della sfida di domani, di Gudmundsson, e della sconfitta di lunedì a Milano.

“La Fiorentina senza Kean capita, per fortuna, col Como: non che sia una partita facile, ma è una partita meno problematica rispetto ad una big. In sede di mercato si è deciso di non prendere un vice Kean e ora si vedranno i risultati, tra Zaniolo, Beltran e Gudmundsson, che però io non vedo come falso nove. Io metterei Zaniolo, è meno leggero di Beltran anche se ovviamente non è Kean, ma soprattutto non ti costringe a cambiare tutto; Beltran invece l'hai dovuto spostare dall'area di rigore perché è troppo leggero, era sempre per terra”

“Ci si aspettava di più da Gudmundsson, certo, ma bisogna tener conto di tanti fattori: ha fatto ottime cose in B ed in A, in bassa classifica, e non è più un ragazzino. Improvvisamente si trova ad essere il 10 di una squadra come la Fiorentina, che di 10 ne ha avuti tanti e più titolati di lui; in più si è infortunato ed ha anche avuto un processo. Non ha neanche un carattere semplice, penso a quando strappò il pallone di mano a Kean per il rigore. Però, se non si accende la fiamma, ti trovi indietro rispetto agli altri: in teoria è un fenomeno, in pratica… Ci sarà da valutare il suo riscatto”

“Lunedì Palladino ha voluto premiare gli eroi del giovedì, ma nel calcio esistono regole: se c'è uno più forte non cacci dal campo chi è meno forte, ma ti aiuta a fare l'impresa. E Palladino non se l'è sentita, pensando a dar continuità e non per scelta tecnica: l'Inter due volte di fila non si fa fregare così. Dopo quel 4-2 contro la Juventus del 2013, Conte fece rivedere migliaia di volte quella partita ai suoi uomini nello spogliatoio, e finì l'anno con 100 punti. Le umiliazioni, per queste squadre, sono un punto di svolta: ecco perché ho pensato che quella formazione di Palladino fosse un po' surreale, un omaggio. Se l'Inter preme per 90 minuti, un gol lo trova in un modo o un altro”