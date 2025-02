Anche Daniele Galloppa, allenatore della Fiorentina Primavera, è stato intervistato al termine della vittoria dei suoi ragazzi sul Cagliari per 2-0. Queste le sue parole ai canali ufficiali.

“Vittoria importante, difficile, contro una squadra che ti fa giocare male e lo sapevamo. Credo che per quello che abbiamo proposto sia una vittoria meritata, nel secondo tempo con loro tutti chiusi in difesa abbiamo creato molto. Ci tengo a fare i complimenti ai ragazzi perché stanno facendo qualcosa di straordinario. Abbiamo cambiato qualcosina rispetto a Roma, dove abbiamo portato un finto 4-3-3 poi cambiando in corso d'opera, e abbiamo trovato i benefici sperati. Aldilà della tattica, è stato l'atteggiamento l'importante. Kouadio? Sul duello sta facendo benissimo, cresce tanto, ogni tanto mi arrabbio perché vorrei più qualità ma è un ragazzo serio, che sta facendo veramente bene e quindi son contento per lui, come per tanti ragazzi e ciò che stanno facendo”