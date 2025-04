Vidic: "Milenkovic è migliorato tanto grazie alla Fiorentina". L'ex viola è calciatore del mese in Premier League

Continua la stagione d'oro di Nikola Milenkovic con il Nottingham Forest. L'ex difensore della Fiorentina è stato nominato giocatore del mese di marzo in Premier League, un fatto questo che gli ha fatto guadagnare le attenzioni del suo idolo e altro grande difensore serbo, Nemanja Vidic.

“E' un grande rappresentante del calcio serbo - ha detto Vidic su Milenkovic, alla BBC - ed è anche un grande esempio di come i giocatori dovrebbero comportarsi, lavorando duro, tentando di avere successo nella loro carriera”.

Poi Vidic ha aggiunto: “Gli piace difendere ed è migliorato molto dal punto di vista tattico perché ha giocato con la Fiorentina in Italia. Non è giusto fare paragoni con il sottoscritto. Ha le sue caratteristiche e sta portando avanti un'ottima carriera. Ha 27 anni e, per essere un difensore, possiamo dire che è ancora giovane".