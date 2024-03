Castrovilli come Dodô: convocazione in vista con la Primavera. E poi Italiano avrà una "nuova" freccia al suo arco

Un altro viola pronto al ritorno…in Primavera

Si avvicina il rientro di Gaetano Castrovilli. Secondo quanto riportato da Lady Radio e confermato da Fiorentinanews.com, il centrocampista della Fiorentina, reduce da un grave infortunio, potrebbe essere convocato da Daniele Galloppa per la sfida di campionato sul campo del Milan.

Castrovilli come Dodô

D'obbligo usare il condizionale perché non è da escludersi che, onde evitare procedure frettolose, la convocazione in Primavera possa slittare alla partita successiva, contro la Roma al Viola Park. In ogni caso per Castrovilli si prospetta la stessa procedura utilizzata con Dodò, titolare qualche giorno fa con la Primavera. Se tutto andrà bene, Italiano avrà presto una freccia in più al suo arco in vista del finale di stagione.