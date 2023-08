Lamioni a FN: "Voglio andare ad Atene e tornare con la Conference. Mercato? A chi critica ricordo quali giocatori arrivavano fino a pochi anni fa"

Presidente del Grosseto, ma anche grandissimo tifoso della Fiorentina. In vista dell'amichevole di questa sera, la redazione di Fiorentinanews.com ha contattato in esclusiva Giovanni Lamioni, chiedendogli impressioni e aspettative a poche settimane dall'inizio del campionato:

Da tifoso della Fiorentina, quali sono le sue speranze in vista della prossima stagione?

“Presentando il mio Grosseto, con grande franchezza ho detto che l’obiettivo è quello di vincere il campionato di Serie D e tornare nei professionisti. Ecco, con la stessa sincerità dico che il mio sogno da tifoso viola è quello di andare ad Atene e tornare con il trofeo della Conference League, invertendo quanto accaduto l’anno scorso. La Fiorentina ce la può fare e se lo meriterebbe, considerando anche il beffardo epilogo di Praga”.

È soddisfatto del mercato svolto finora dalla Fiorentina?

“Siamo ancora in una fase evolutiva della sessione estiva, ma devo dire che i giocatori arrivati finora sono tutti molto importanti. Non dimentichiamoci che Arthur ha giocato nel Barcellona, mentre Parisi lo voleva mezza Serie A. Inoltre vorrei sottolineare come i profili che vengono accostati alla Fiorentina valgano tutti minimo 15 milioni, il che significa che la società ha voglia di investire. I tifosi dovrebbero avere la memoria un po’ più lunga e ricordarsi quali calciatori venivano comprati fino a pochi anni fa, e non faccio nomi perché verrebbe fuori un elenco lunghissimo. Con l’arrivo di Commisso c’è stato un cambio di corso significativo, la dimensione della proprietà è importante e lo dimostrano le parole di Barone che ha fissato nella vittoria di un trofeo l’obiettivo per la prossima stagione”.