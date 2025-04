Il mercato non si ferma mai, così come la programmazione e la costruzione dell'immediato futuro e la Fiorentina resta vincolata molto strettamente a quanto accadrà nell'ultimo mese di stagione, perché un successo in Conference o l'arrivo tra le prime cinque garantirebbe la partecipazione all'Europa League, un ritorno a distanza di una decina d'anni. Sarà lo sbarco nel gradino sotto la Champions una discriminante importante, secondo La Nazione, per poter ingolosire a pieno i vari Kean e De Gea o sciogliere i loro eventuali dubbi. Il futuro costruisce già oggi insomma ma con la spada di Damocle del risultato finale.