La decisione della Fiorentina di lasciare lo stadio durante il restyling. E adesso il 'Franchi' è sul tavolo della campagna elettorale

La Fiorentina è entrata in campagna elettorale? In un certo senso sì, sicuramente con la questione dello stadio ‘Franchi’. Soprattutto dopo le parole del dg Barone, che rimarca la volontà di non lasciare l'impianto mentre il Comune di Firenze spinge per l'avvio dei cantieri.

La precisazione

In realtà, come riporta il Corriere Fiorentino, c'è una mail della Fiorentina a fine dicembre 2022, che comunica la scelta di abbandonare il ‘Franchi’ per due stagioni. Scelta sottoscritta poi ad aprile 2023.

Le nuove tappe

Ora le date più calde sono il 1° giugno, quando la Fiorentina dovrebbe lasciare lo stadio, e il 9 giugno, giorno delle elezioni comunali. Il ‘Franchi’ è più che mai tema di campagna elettorale, estremamente divisivo anche e soprattutto fra le parti interessate al voto.