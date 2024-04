Parisi: "Abbiamo avuto una grande reazione dopo l'eliminazione in Coppa. Puntiamo alla Conference"

L'esterno sinistro della Fiorentina, Fabiano Parisi, ha parlato dopo la vittoria ampia ottenuta dalla squadra contro il Sassuolo: “Essere stati eliminati dalla Coppa Italia e giocare così non è facile. Abbiamo avuto una reazione importante per noi e per i tifosi. Era doveroso fare una grandissima prestazione oggi".

E poi: “Abbiamo dominato tutta la partita, abbiamo concesso loro solo un'occasione, e siamo contenti perché non è mai facile. Diamo sempre il massimo rispettando le decisioni del mister”.

Parisi sfortunato nel match: “Peccato per la traversa, sono andato vicino al gol, ma tutti i ragazzi hanno giocato una grandissima partita. ora abbiamo una partita in Europa e dobbiamo entrare in campo con la stessa determinazione per portare a casa il risultato”.

Infine: “Il presidente ci chiama sempre dopo le partite e si congratula con noi, è sempre presente. Dobbiamo andare avanti e dimostrare che siamo una squadra forte. La gara di giovedì è molto importante perché puntiamo anche alla Conference, non solo a fare bene in campionato. Mancano due partite alla finale, ma noi diamo sempre il massimo”.