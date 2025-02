Quest'oggi il Catania affronta la capolista Monopoli del girone C di Serie C. Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico degli rossoazzurri Domenico Toscano ha parlato di un retroscena che riguarda anche la Fiorentina e l'impresa dei viola contro l'Inter con la vittoria, in emergenza, al Franchi. Queste le sue parole:

"Non è un crocevia ma una partita importante come lo è stata quella con il Cerignola, ho chiesto ai ragazzi se avessero visto la partita della Fiorentina con l'Inter, con i calciatori della Fiorentina intervistati a fine partita orgogliosi del lavoro fatto e del risultato ottenuto in una situazione di totale emergenza".