Lo storico ex attaccante argentino della Fiorentina Daniel Bertoni è stato intervistato da TVL durante ‘Il Salotto del Calcio’ e si è espresso riguardo a vari argomenti a tinte sudamericane di casa viola, ma non solo.

‘Molto buono il campionato della Fiorentina, ha segnato 5 gol alla Roma’

"Beltran è stato ceduto dal River Plate e ha portato molti soldi nelle casse dei Millonarios ma per ora non ha reso per quelle che erano le aspettative di tutti. Gioca meglio da seconda punta, non è un centravanti. Segna partendo da dietro, deve giocare alle spalle di Kean, che è forte fisicamente. La Fiorentina sta facendo un campionato molto buono e sono felice di questo, ha segnato 5 gol ad una squadra come la Roma che da molto tempo non subiva tutti quei gol. Palladino mi sembra un allenatore molto bravo ed il gioco espresso dalla squadra è molto buono".

‘Consigliai Lautaro Martinez alla Fiorentina, ma poi…’

“Ho tanti ricordi di Firenze e le voglio molto bene, mi è rimasta nel cuore. Sono molto legato all'Italia ed ho la doppia nazionalità. Ricordo in particolare l'anno del mancato Scudetto a Cagliari, lottavamo per vincere il campionato ed era tutta una polemica, in Italia ci sono 60 milioni di allenatori. In futuro poi sono andato al Napoli quando potevo andare al Verona e l'Hellas vinse lo Scudetto. Alla Fiorentina dissi di prendere Lautaro Martinez prima che lo prendesse l'Inter, lo avevo segnalato ai viola ed è un vero dispiacere perché sta andando veramente bene in Italia”.