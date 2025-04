Fortini continua la sua cavalcata verso la Serie A e verso... la Fiorentina. Intanto ieri l'esterno viola match winner contro Christensen - VIDEO

Il talento forse più in rampa di lancio di quelli girati in prestito dalla Fiorentina sembra essere Niccolò Fortini, classe 2006, esterno sinistro a tutta fascia, un po' alla Gosens (ma destro di piede), che alla Juve Stabia sta facendo davvero grandi cose. I campani sono quinti in Serie B e quasi certamente giocheranno i play-off per la promozione in A.

Ieri grande successo nel derby campano con la Salernitana: un 1-0 firmato proprio da Fortini, che ha battuto un altro viola, Oliver Christensen, condannando la squadra in cui militano attualmente il danese e Lorenzo Amatucci. E chissà che la prossima estate i due giovani viola non possano tornare ad essere compagni di squadra.