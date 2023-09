Altra sconfitta (in dieci) per Gilardino: il Lecce vince e vola... al secondo posto! Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è da poco conclusa la sfida tra Lecce e Genoa, secondo anticipo del venerdì di questa quinta giornata di Serie A. Una partita non memorabile per emozioni: nonostante la squadra di Gilardino fosse rimasta in dieci dopo 35 minuti per l'espulsione di Martin, il Lecce non è riuscito a scardinare la difesa rossoblù.

Almeno fino all'83', quando Oudin ha trovato la conclusione vincente. Un gol che ha permesso al Lecce di vincere 1-0, e conquistare quindi tre punti che lo proiettano momentaneamente al secondo posto in classifica. Tre vittorie, due pareggi e zero sconfitte il bilancio finora della squadra di D'Aversa: niente male davvero.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 12, Lecce 11, Juventus 10, Milan 9, Frosinone 8, Napoli 7, Fiorentina 7, Torino 7, Verona 7, Atalanta 6, Bologna 5, Genoa 4, Monza 4, Roma 4, Sassuolo 3, Lazio 3, Udinese 3, Salernitana 3, Cagliari 2, Empoli 0.