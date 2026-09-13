Non solo Serie A, due club di Premier League hanno messo gli occhi su un centrocampista viola

Il profilo di Cher Ndour continua a intrigare, non solo in Serie A. Nelle scorse, nonostante il mercato estivo sia finito da poco, si è parlato di Inter e Juventus come due squadre potenzialmente interessate al centrocampista della Fiorentina classe 2004.

Interesse dall'Inghilterra

Dall'Inghilterra, però, fanno sapere come l'interesse arrivi anche da Oltremanica, con altri due club interessati all'ex PSG e Besitkas. Come riporta il sito caughtoffside.com, il Liverpool cerca un profilo per un investimento a lungo termine per rafforzare la rotazione del centrocampo, mentre l'Aston Villa di Unai Emery, vede Ndour come un'opzione dinamica per aggiungere flessibilità al centrocampo.

Che fare?

In questa finestra di mercato il giocatore azzurro è stato uno dei pochi ad essere considerato incedibile da parte della società viola ed è rimasto a Firenze. Da capire se la Fiorentina avrà la forza di tenerlo con sé e per quanto, a fronte di offerte che potrebbero essere ben superiori al prezzo a cui la società viola lo acquistò ormai un anno e mezzo fa.