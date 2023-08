Retegui: "Esordio contro la Fiorentina? Un passo alla volta, ora c'è da pensare alla Coppa Italia"

L'ex obiettivo di mercato della Fiorentina Mateo Retegui ha parlato a La Gazzetta dello Sport anche dell'esordio in Serie A contro la squadra di Vincenzo Italiano. Queste le sue parole:

"L'esordio con la Fiorentina? “Un passo alla volta. Ora pensiamo alla Coppa Italia. Ho accettato di venire in Italia perché sapevo che sarebbe stato molto meglio per me in chiave Nazionale. Voglio continuare a giocare nell’Italia, è il massimo. E’ importante essere più vicino alla Nazionale. Il fatto di giocare nel Genoa sarà un grande aiuto”.