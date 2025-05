Il capitano Luca Ranieri commenta così al media ufficiale viola il k.o. con il Betis:

“Devo dire la verità, c’è stato un clima pazzesco, un’atmosfera bellissima, devo fare i complimenti ai loro tifosi. E’ stata una partita bella, siamo stati bravi a rimanere in partita e ore non vediamo l’ora di giocarci il ritorno. Abbiamo cercato di riaprirla il primo possibile, non era facile 2-0 sotto. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, dobbiamo perdere meno palloni in vista del ritorno ed essere più precisi. Ci sarà il Franchi pieno. Con la Roma dovremo andare a giocarla con questo spirito perché siamo un gruppo meraviglioso, ci meritiamo tanto e siamo in ballo su tutto. Andremo a Roma a fare una battaglia e ci prepareremo al meglio per il ritorno con il Betis”.