L'ex calciatore della Juventus Gianluca Zambrotta ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato anche di alcuni calciatori della Fiorentina.

"Io non avrei venduto Fagioli - dice il campione del mondo del 2006 rispondendo ad una domanda sui rimpianti della Juventus - A Firenze sta disputando un campionato straordinario come Kean. E andava tenuto anche un senatore come Danilo. Entrambi andavano trattati in maniera diversa dalla società".