Nell'amichevole contro la Fiorentina, il Manchester United presenterà un altro colpo grosso in attacco: ecco il nuovo acquisto

Dopo le settimane di preparazione al Viola Park e le prime amichevoli disputate nel centro sportivo, la Fiorentina volerà in Inghilterra per completare la sua preparazione. Una delle amichevoli attese oltremanica, nonché quella di maggiore prestigio, sarà contro il Manchester United in data 9 agosto.

Tutto è atteso principalmente per il ritorno a Old Trafford di David De Gea, ma è un test anche per mettere in campo i nuovi acquisti. E lo United si sta dando da fare, perché contro la Fiorentina presenterà un altro attaccante di spessore. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, è fatta per l'arrivo di Bryan Mbeumo, assoluto protagonista con il Brentford.