A Radio Bruno ha parlato Ciccio Baiano, ex attaccante della Fiorentina, che ha avuto modo di esprimersi su varie dinamiche dell'attualità viola, concentrandosi in particolar modo sull'attacco gigliato.

‘Tridente possibile se tutti aiutano in difesa’

“Il tridente Gudmundsson-Kean-Dzeko è sostenibile se tutti lavorano con la squadra. Non possono esserci solo 7 giocatori a lavorare tornando indietro, se invece aiutano in fase di non possesso le cose cambiano. L'equilibrio è molto sottile, Dzeko per caratteristiche non dà una grande mano in fase difensiva. Sprecare troppe energie potrebbe far perdere lucidità a Kean sotto porta. Giusto essere offensivi, ma per potersi permettere tre calciatori così in campo la squadra deve essere corta e aggressiva”.

“Non è un compito facile trovare un'alternativa a Kean, un giocatore che viene alla Fiorentina e sa che fa la riserva. L'attaccante vive dinamiche diverse, non è semplice trovare chi viene a Firenze accettando di star dietro ad un calciatore che ha fatto 25 gol. Per fare il salto di qualità servono però più giocatori di grande livello in un determinato ruolo. Se Kean trovasse in rosa un attaccante bravo quanto lui dovrebbe rendere di più anche in allenamento”.

‘Giusto che Beltran vada a giocare altrove'

"Beltran non è stato utilizzato male, ha qualità, ma non è arrivato in Italia pronto per affrontare un impegno importante come la Serie A. È stato provato in tutte le posizioni offensive, avendo le sue chances…ha fatto buone partite solo in alcune occasioni. E ci si aspettava ben di più da un giocatore pagato tanto. Era giusto aspettare dopo il primo anno, poi dovevano arrivare risposte che sono però arrivate solo a intermittenza. Per lui sarebbe bene andare a giocare altrove, la vedo dura che possa trovare spazio".