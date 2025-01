Sulla situazione in casa Fiorentina, è intervenuto il giornalista Marco Bucciantini a Radio Bruno Toscana. Ecco le sue parole, a cominciare dalle difficoltà di Gudmundsson: “Palladino sta tentando di recuperarlo, gli dà campo e minuti. Poi è chiaro che in una partita particolare come Monza, sono usciti quelli con il rendimento più basso. Giocare nel Genoa e giocare a Firenze sono due cose diverse, la qualità che ha mostrato sta mancando alla squadra. E ce n'è bisogno”.

“Luiz Henrique? Sarebbero tanti soldi, investimento a lungo termine”

Su Luiz Henrique: “Gli investimenti per un esterno, in tempi recenti, non sono stati così efficaci o incisivi. E lui costa tanto, bisogna valutare se possa essere bravo o meno. Ovviamente la Fiorentina lo prenderebbe per guadagnarci a lungo termine, in caso prepariamoci a tempi di adattamento dilatati e più lunghi del solito. L'importante è comprare razionalmente”.