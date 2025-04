A Lady Radio ha parlato l'ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo, parlando del pareggio maturato tra viola e ducali al Franchi ieri pomeriggio. Questa la sua analisi: "Non è mai facile giocare due partite in pochi giorni, ma quella contro il Parma è stata una grande occasione persa per la Fiorentina. Siamo a un punto del campionato in cui certe partite diventa importante non perderle, ma i singoli punti contano tanto. Ora serve un segnale dai singoli.

Kean? Quel gol non lo può sbagliare, serviva fosse più cinico. Anche questo fa parte del gioco, non va sempre bene. Palladino? Io lo confermerei anche se non arrivasse in Europa e non vincesse la Conference. Credo sia ingiusto valutarlo in base alla vittoria o meno di una partita sola".