Tutto ok per il prossimo avversario della Fiorentina: Genoa-Monza non è più a rischio

La Liguria - purtroppo - è una regione ben nota per i problemi causati dalla pioggia e nelle ultime ore era emersa la possibilità del rinvio di Genoa-Monza per allerta meteo.

Cosa succederà?

Ma nonostante l’allerta arancione, non dovrebbero esserci complicazioni per lo svolgimento dell'ultimo posticipo della ventiduesima giornata di Serie A.

Genoa prossimo sfidante dei Viola

Il campo dello stadio Luigi Ferraris per ora sta reggendo bene alle forti piogge, la gara dovrebbe giocarsi regolarmente, afferma Cronache di Spogliatoio. La formazione di Bocchetti, vittoriosa solo con la Fiorentina, dovrebbe dunque scendere in campo con il prossimo avversario dei Viola di Palladino. Domenica 2 febbraio, alle ore 15:00, è infatti in programma la sfida al Genoa di Vieira, ripresosi da quando c'è in panchina l'ex giocatore della Juve.