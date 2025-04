Conceicao prepara la sfida contro la Fiorentina con la rosa quasi al completo: un centrocampista si allena a parte

Dopo il pareggio di ieri sera nel derby contro l’Inter, valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia, questo pomeriggio il Milan di Sergio Conceicao è tornato ad allenasi in vista della partita di sabato sera contro la Fiorentina. Benché si trattasse di una sessione di scarico, come solitamente accade dopo un impegno ufficiale, il tecnico portoghese ha avuto a disposizione quasi tutta la rosa.

Conceicao ha solo un dubbio da sciogliere in vista del big match di sabato

Considerando la squalifica di Jimenez e l’appendicectomia a cui si è dovuto sottoporre Loftus Cheek nei giorni scorsi, Conceicao negli ultimi due allenamenti prima della sfida contro la squadra di Raffaele Palladino si trova a dover sciogliere un solo dubbio: quello relativo alle condizioni del centrocampista statunitense Yunus Musah.

Ecco cosa filtra sulle condizioni del centrocampista statunitense

L’ex Valencia è stato costretto a restare escluso dal derby di coppa di ieri per colpa di un attacco febbrile sopraggiunto nei momenti precedenti alla sfida, e a 2 giorni dalla partita contro la Fiorentina per il momento dallo staff tecnico rossonero filtra ottimismo. Secondo quanto riportato da Milannews il giocatore infatti nonostante l’attacco febbrile quest’oggi è regolamento sceso in campo a Milanello, anche se ha svolto una seduta personalizzata tra campo e palestra.