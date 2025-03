Pazzesca multa alla Fiorentina per la coreografia contro la Juventus. Il Giudice Sportivo commina una sanzione salatissima alla società viola

Da poco comunicate le decisioni del giudice sportivo in merito agli episodi della 29esima giornata di Serie A. Multa salatissima alla Fiorentina per la coreografia di inizio partita contro la Juventus recante la scritta: “Juve merda” in Curva Ferrovia. Questo quanto si legge nel comunicato del Giudice Sportivo:

"Ammenda di € 50.000,00 con diffida: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori posizionati nel settore denominato "Curva Ferrovia", prima dell'inizio della gara, esposto una coreografia contenente un'espressione oltraggiosa nei confronti della squadra avversaria; per avere inoltre sui sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti di calciatori e tifosi della squadra avversaria; per avere, infine, lanciato tre fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".