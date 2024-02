Dalla Champions League alla Serie C, passando per la Fiorentina di Montella: Rosi riparte dalla Sardegna

Molto probabilmente a Firenze in pochi se lo ricordano, anche soltanto per le sole 4 presenze raccimolate nella stagione 2014-2015 con la maglia viola, ma a ben 36 anni Aleandro Rosi continua a giocare e, dopo sei mesi da svincolato, firma per una squadra di Serie C.

Come riportato quest’oggi da Tuttomercatoweb .com il terzino destro avrebbe trovato l’accordo con la Torres, formazione rivelazione del campionato di Serie C oggi al secondo posto alle spalle del Cesena nel Girone B. Secondo quanto riportato il classe ’87 ha firmato un contratto che lo legherà al club sardo fino al 30 giugno 2025, con un opzione per la stagione successiva.

A 36 anni Rosi nel corso della sua carriera oltre a quella del Perugia, ultimo squadra prima di finire svincolato, ha vestito anche le maglie di Roma, Livorno, Parma, Genoa, Siena, Crotone, Frosinone, Chievo Verona, Sassuolo e Fiorentina. Per un totale di 241 presenze (10 gol e 8 assist) in Serie A, 138 (3 gol e 7 assist) in Serie B e 25 (2 gol e 3 assist) in Serie C.